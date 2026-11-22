22 nov. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Siempre Juntos, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anunció que mañana lunes las precipitaciones nuevamente se dejarían caer en la Región Metropolitana, detallando la hora y los sectores en donde incluso podrían haber tormentas eléctricas.

¿Vuelven las precipitaciones a la RM?

"El avance de un sistema frontal que está en la zona sur comienza a trasladarse hacia el sector norte, hacia la zona central del país, y el relieve, tanto los cerros de Paine, la Cordillera de Los Andes, como el Cordón Chacabuco, activan este paso frontal ya debilitado", explicó de entrada.

Esta activación del sistema frontal "nos deja ahí bien dispersa este poquitito de inestabilidad", agregó el profesional del tiempo.

Además, indicó que esto ocurrirá porque "hay una corriente en chorro, fuertes vientos en altura, que nos dejan algo más de viento marginalmente hacia el lado sur, sobre la Región Metropolitana, y es una interacción con el relieve (...) que comienza a inestabilizar en la parte de cerros y rodea a la cuenca de la Región Metropolitana".

En cuanto a las precipitaciones, Leyton dijo que "el sector oriente podría recibir con esto el día lunes, algunas gotas ocasionales; no quiero llamarlo chubascos, pero técnicamente es chubasco débil, ocasional y aislado, pero podríamos llamarlo coloquialmente 'algunas gotitas ocasionales en la tarde'".

¿A qué hora llovería en la RM?

"Esto es a las siete de la tarde", anunció antes de agregar que existe la "probabilidad de tormentas en los sectores de mayor relieve, especialmente en la precordillera de la Región Metropolitana".

Al pasar al pronóstico completo para, Leyton detalló que mañana lunes "se desarrolla esta nubosidad, a ratos con cielos nublados, fundamentalmente a la tarde. En la mañana con escasa nubosidad, aumenta durante el día porque ingresa en altura este sistema frontal".

El profesional finalizó diciendo a Meganoticias.cl que desde el miércoles y hasta el sábado volvería la "ola de calor".

Todo sobre Megatiempo