22 nov. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró a balazos la encerrona a un exdetective de la misma institución. Tras utilizar su arma de servicio, un delincuente resultó herido de bala.

PDI frustra encerrona a exdetective

El teniente Patricio Navarrete, de la 18.ª Comisaría de Carabineros de Ñuñoa, explicó que los hechos ocurrieron en la avenida Américo Vespucio, cuando el funcionario activo y en retiro de la policía civil regresaban de una actividad en el Club Aéreo de la PDI.

Según detalló, cuando el exdetective iba por la citada avenida en dirección al sur, "es interceptado por un vehículo rojo con cuatro ocupantes en su interior". De este, descendieron tres antisociales que intentaron robarle su auto "amenazando con un arma de fuego".

Todo fue advertido por el funcionario activo de la PDI, quien bajó de su propio auto y "procedió a hacer uso de su armamento de servicio, percutando cinco proyectiles balísticos, lesionando a uno de los antisociales en su mano derecha, específicamente en su palma y en su dedo pulgar".

El teniente Navarrete explicó que el delincuente herido es un "sujeto de 19 años de edad" que "no mantiene antecedentes penales".

Además, se informó que los individuos no realizaron un intercambio de disparos, por lo que ahora se intenta dar con el paradero del vehículo en el que escaparon.

"Ya mantenemos antecedentes preliminares del vehículo, como lo que es su placa patente, el tipo de vehículo, marca, modelo y el color del vehículo, que son lo que nos va a ayudar para poder obtener la ubicación", detalló el carabinero.

Finalmente, se informó que los funcionarios activos y en retiro de la PDI no resultaron lesionados y que el Ministerio Público instruyó la investigación al OS-9 y Labocar de Carabineros.

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