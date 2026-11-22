22 nov. 2026 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

Los días en Santiago estarán marcados por un cambio gradual de temperatura. Según el pronóstico del meteorólogo Jaime Leyton, "los próximos días en la capital van a dar muestras de la estabilización del tiempo", con un ascenso sostenido de las máximas.

Este domingo 22 de noviembre, la capital registraría una máxima de 27°, una jornada templada para esta época del año. Desde el lunes, las temperaturas comenzarían a subir en forma progresiva.

¿Qué dijo Jaime Leyton?

El punto más alto de la semana sería el miércoles. "Llega el calor el día miércoles con 34 grados de máxima", anticipó Leyton, lo que implica un salto de siete grados respecto al domingo.

En el resto de la zona central, el panorama es distinto. En la región de Valparaíso se esperan vientos de hasta 35 km/h en la costa y una máxima de 23° en el puerto. En el Maule podrían presentarse algunas nieblas matinales, en un ambiente templado.

Hacia el norte, el calor ya se hace sentir. Arica llegaría a 27° y Copiapó alcanzaría los 30°, con cielos completamente despejados.

En el extremo sur persisten restos de inestabilidad, con chubascos débiles y aislados en Los Lagos y Aysén. En Punta Arenas, en tanto, las condiciones serían estables, pero con viento de hasta 50 km/h.

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