17 nov. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

¿Cuándo y dónde se desarrollaría el fenómeno?

El evento responde a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica" y se desarrollaría la tarde y noche de este martes 17 de noviembre.

Además, la DMC indicó que para la jornada existe la probabilidad de "intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

Los lugares donde se registraría el fenómeno son:

Región de Ñuble: Valle

Valle Región de Biobío: Litoral, cordillera costa y valle

Litoral, cordillera costa y valle Región de La Araucanía: Litoral, cordillera costa y valle

Litoral, cordillera costa y valle Región de Los Ríos: Litoral, cordillera costa y valle

Recomendaciones de Senapred

Felipe Plaza, jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana de Senapred, indicó que, de acuerdo al Servicio Meteorológico de la Armada, existe la "probable formación de trombas marinas en los sectores costeros entre las regiones de Ñuble y Los Ríos".

"Ante tornados o vientos fuertes, aléjate de ventanas y estructuras que puedan caer. Si estás en la calle, busca refugio en una construcción sólida, evitando lugares con techos ligeros como galpones", señaló la autoridad.

Asimismo, indicó que se mantiene la probabilidad de tormentas eléctricas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos durante la tarde y noche de esta jornada, además de precipitaciones aisladas.

"En caso de tormentas eléctricas, permanece en un lugar seguro y cerrado, evita actividades al aire libre y aléjate de árboles o estructuras metálicas y postes", recomendó.

Plaza concluyó haciendo un llamado a ser responsables, adoptar medidas de autocuidado y evitar "exponerte innecesariamente a situaciones de riesgo".

Todo sobre El Tiempo