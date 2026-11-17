Temblor en el norte de Chile: Conoce de cuánto fue la magnitud del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La tarde de este martes, a las 12:00 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 107 km al este de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 278 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.