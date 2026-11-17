Ministro Rabat ya fue notificado de la Acusación Constitucional en su contra
- Por Rocío Fonseca | Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
La Cámara de Diputados ya notificó oficialmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, de la acusación constitucional presentada en su contra. Junto a su abogado, Juan Ignacio Piña, el secretario de Estado prepara su respuesta al libelo de 189 páginas y tres capítulos presentado por la oposición.
Rabat intentaría acelerar los plazos. Según pudo conocer Meganoticias, buscaría responder esta semana, sin utilizar los 10 días que tiene para preparar su borrador. Con esto podría apurar la tramitación de la acusación y hacer coincidir parte de su discusión con las votaciones del Presupuesto 2027.
Los ejes del libelo y la instancia revisora
El documento ingresado por la oposición estructura sus cuestionamientos en tres capítulos centrales que apuntan a la gestión del titular de Justicia: la aplicación de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, el otorgamiento de beneficios a sentenciados por crímenes de lesa humanidad y una eventual vulneración al principio de probidad.Ir a la siguiente nota
El análisis preliminar de estos antecedentes recaerá en una comisión especial integrada por cinco parlamentarios que resultaron sorteados tras excluir a los diputados firmantes del libelo. La instancia quedó compuesta por Carlos Chandía (RN), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Lorena Fries (FA).
En términos reglamentarios, una vez que Rabat presente sus descargos por escrito o comparezca de forma presencial ante dicha comisión, los legisladores contarán con un plazo de seis días para estudiar los argumentos de ambas partes y emitir un informe, no vinculante, antes de que el libelo pase a ser votado en la Sala de la Cámara Baja.
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