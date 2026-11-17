17 nov. 2026 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

La maternidad tomó por sorpresa a la periodista Camila Campos, más conocida como Camilísima, quien jamás imaginó que un test guardado en el velador le cambiaría la vida. Y hubo una persona clave en todo esto: Su amiga Melina Noto, pareja de Pangal Andrade.

El embarazo no estaba entre sus planes inmediatos

La comunicadora contó una particular historia en el programa "Zona de Estrellas", en donde es panelista. Campos relató que el embarazo no estaba entre sus planes inmediatos. De hecho, junto a su pareja, el futbolista Juan Pablo Gómez, habían pensado comenzar el proceso recién en 2027.

"Habíamos conversado la posibilidad de convertirnos en papás el próximo año", explicó. La idea era que previamente él se sometiera a algunos exámenes, considerando que ella tenía antecedentes médicos que pronosticaban que un embarazo natural podía ser difícil.

En abril pasado, la comunicadora había contado que recibió un diagnóstico de baja reserva ovárica y que comenzó un proceso para preservar sus óvulos. Según relató entonces, logró congelar siete.

El test de embarazo

Todo comenzó con un test antiguo que tenía guardado. Con apenas un día de atraso, decidió usarlo, pero una de las rayitas casi no se veía. "Y ChatGPT me dijo que el test era negativo", recordó entre risas, por lo que le comunicó a su pareja que no estaba embarazada.

La fotografía del test, sin embargo, terminó en manos de Melina Noto. Camilísima le había contado que prefería postergar un tratamiento para el acné y priorizar la maternidad. En eso, le envió la imagen en modo "bombita" (que solo se puede ver una vez) para decirle que había salido negativo.

Desde Brasil, su amiga detectó lo que ella no había visto y reaccionó de inmediato: "No, no, boluda, mándamela como realmente es, porque estás embarazada”. Aunque Camilísima insistía en que no era así, Melina estaba convencida de que la segunda línea del test revelaba otra cosa.

La advertencia cambió por completo la noche de la pareja. Cerca de las 23:00 horas, fueron a una farmacia a comprar dos pruebas digitales. El resultado fue el mismo en ambas: positivo. "Yo no podía creer que decía embarazada”, confesó.

A la mañana siguiente se hizo otro examen para confirmar la noticia. "No me esperaba estar embarazada naturalmente”, reconoció, emocionada por lo que considera un regalo y una oportunidad que veía difícil de alcanzar.

"Me siento muy privilegiada y estoy muy agradecida a Dios por darme este regalo tan bonito", expresó Camilísima, sin poder contener las lágrimas.