17 nov. 2026 - 04:10 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante española Rosalía compartió en sus redes sociales su reacción tras conocer las nominaciones a los Premios Grammy 2027. En medio de su celebración, un detalle de su vestuario llamó la atención: llevaba una polera de una marca chilena.

La artista publicó un video en su cuenta de Instagram, donde aparece abriendo una botella de champán en el jardín y saltando de alegría por el reconocimiento musical.

La prenda que vistió corresponde a un diseño de la marca nacional De Goya STGO.

Así es la polera de diseño nacional que usó Rosalía

La polera Good Time Baby Tee tiene un valor de $23.000 y se encuentra disponible en el sitio web de De Goya STGO y en la Galería Drugstore, ubicada en Providencia.

Y esta no es la primera vez que se ve a la cantante usando esta prenda. A inicios de agosto de este año, mientras se encontraba en Brasil, Rosalía fue captada utilizando la misma polera de De Goya.

La celebración de Rosalía también estuvo marcada por sus nueve nominaciones a los Grammy 2027. Entre ellas figuran las categorías de álbum del año por LUX, además de canción del año y grabación del año por "Berghain", colaboración en la que participan Björk y Yves Tumor