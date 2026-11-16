16 nov. 2026 - 18:30 hrs.

Una esperada señal entregó Ruth Gamarra a sus seguidores luego de las complicaciones de salud que ha enfrentado durante los últimos meses. La recordada exintegrante de "Mekano" volvió a publicar en redes sociales, donde compartió una fotografía acompañada de un breve mensaje: "Modo recuperación".

La reaparición de la modelo paraguaya generó reacciones entre sus seguidores, especialmente después de que algunas de sus antiguas compañeras del programa de Mega manifestaran públicamente su preocupación por su estado de salud e, incluso, organizaran iniciativas para ayudarla.

Aunque Gamarra no entregó mayores detalles sobre su evolución médica, su publicación permitió conocer que se encuentra enfocada en su proceso de recuperación.

Las excompañeras de Mekano que pidieron ayuda para Ruth Gamarra

Una de las figuras que manifestó públicamente su preocupación fue Rosemarie Dietz, quien durante octubre compartió una fotografía de Ruth hospitalizada y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram: "Te amo, amiga de mi alma. ¡Sé que lo estás pasando difícil y mal! Pronto te ayudaremos en todo y Dios nunca nos abandona", escribió.

En la misma publicación, Dietz también hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a su amiga, adelantando que necesitaba someterse a una intervención médica.

"Tenemos que decirle a la gente lo que tienes, para que todos aporten un granito de arena a mi amiga que tiene que ser operada y que la amo con mi alma, ¡por favor!", agregó.

A las muestras de apoyo también se sumó Francoise Perrot, otra recordada integrante de "Mekano", quien contó que junto a otras excompañeras estaban organizando una actividad para reunir recursos económicos.

En conversación con FMDOS, explicó la iniciativa que buscaban concretar para ayudar a Gamarra: "Como familia que hemos sido toda la vida, queremos juntarnos todos y hacerle un evento a beneficio porque lo necesita", señaló.

Los problemas de salud que había enfrentado Ruth Gamarra

Las dificultades médicas de la exintegrante de "Mekano" ya habían sido abordadas por ella misma meses antes. En junio de este año, Ruth Gamarra contó a Página 7 que debía ingresar por segunda vez al quirófano, luego de sufrir una necrosis femoral asociada a una operación de caderas.

Este antecedente permite contextualizar parte de los problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos meses.

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