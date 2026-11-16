Buque chileno Danstar ya llegó a Punta Arenas: ¿Cuándo iniciará su polémico viaje a las islas Malvinas?

16 nov. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

El buque carguero Danstar finalmente arribó a Punta Arenas, luego de enfrentar varios retrasos durante su navegación desde Valparaíso. La embarcación llegó durante la tarde-noche del domingo 15 de noviembre.

La nave, perteneciente a la naviera chilena Easter Island, ingresará a los astilleros de Asmar Magallanes para someterse a trabajos de reparación y mantenimiento.

Conexión marítima entre Punta Arenas e Islas Malvinas

Según informó La Prensa Austral, las labores se extenderán por aproximadamente 20 días e incluirán intervenciones en el casco, pintura y mejoras en distintas partes de la embarcación.

Una vez finalizados estos trabajos, el carguero se alistará para iniciar una nueva conexión marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas.

El primer viaje comercial está previsto para el próximo 17 de diciembre, aunque la fecha podría modificarse dependiendo de cuánto demoren las labores de mantenimiento.

La operación contempla transportar alimentos, frutas, verduras y materiales de construcción, con el propósito de retomar una ruta comercial que permanece interrumpida desde 2011.

Controversia con Argentina

El recorrido ha generado controversia con Argentina, debido a los cuestionamientos sobre el tránsito de la nave por el Estrecho de Magallanes y su futuro destino. La discusión incluso llegó a las respectivas cancillerías.

Pese a las diferencias, el Gobierno chileno ha defendido la libre navegación por ese canal y descartado que el desplazamiento del Danstar represente una crisis diplomática con el país vecino.