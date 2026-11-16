¿Quién es Francisca Alegría? La mujer con la que Fernanda Urrejola espera su primer hijo

16 nov. 2026 - 09:09 hrs.

Fernanda Urrejola sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar que está embarazada y que se convertirá en madre por primera vez a los 45 años junto a su esposa Francisca Alegría.

¿Quién es la mujer que conquistó su corazón?

Francisca Alegría es una cineasta chilena de 41 años, reconocida por su trabajo como directora, guionista y montajista de producciones audiovisuales.

Su formación comenzó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde estudió Dirección Audiovisual. Posteriormente, realizó un magíster en Guion y Dirección de Cine en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Uno de sus trabajos más destacados es el cortometraje "Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta", que obtuvo el premio del jurado a Mejor Ficción Internacional en el Festival de Sundance 2017.

También estuvo detrás de la película "La vaca que cantó una canción hacia el futuro", que tuvo su estreno en ese mismo certamen cinematográfico estadounidense.

En televisión, participó como productora ejecutiva, showrunner, directora y guionista de la adaptación de "La casa de los espíritus", basada en la novela de Isabel Allende. En este proyecto también trabajó Fernanda Urrejola.

Se casaron en 2025

La relación entre ambas se hizo pública en abril de 2020, cuando la actriz compartió una fotografía junto a Francisca y habló de los sentimientos que despertó en ella esta historia de amor.

En una entrevista, Urrejola recordó los temores que experimentó al comienzo de la relación: "Yo estaba muerta de susto al principio, no voy a negar que boicoteé la relación de muchas maneras".

Después de varios años juntas, contrajeron matrimonio en octubre de 2025. Ahora, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo, una noticia que compartieron emocionadas con sus seguidores.

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