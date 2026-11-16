Una persona muerta y siete heridos deja balacera en discoteca en la comuna de Santiago

16 nov. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fallecida y siete heridas dejó una balacera registrada durante la madrugada de este lunes en las afueras de una disco ubicada en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El hecho se produjo cerca de las 03:00 horas en las calles avenida Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero, sector donde se ubica la discoteca Ibiza, lugar que ya había sido objeto de fiscalizaciones previas por parte de las autoridades municipales.

Riña previa y líneas de investigación

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, el violento episodio se generó tras una fuerte riña protagonizada por un grupo de personas en el exterior del establecimiento.

Si bien una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía apunta a un presunto enfrentamiento entre bandas rivales, las policías tampoco descartan que el tiroteo se haya originado a raíz de un altercado circunstancial.

Producto de los disparos, las ocho personas involucradas resultaron heridas y debieron ser trasladadas de urgencia a distintos centros asistenciales de la capital, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de una de ellas debido a la gravedad de sus lesiones.

Todos los involucrados extranjeros

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó más antecedentes sobre el hecho en medio de un punto de prensa:

"Se trataría de personas extranjeras en situación migratoria irregular. Hay un fallecido y varios heridos. La discoteca había sido fiscalizada, pero voy a dejar que Carabineros entregue más detalles al respecto.

En esa misma línea, el secretario de Estado hizo un llamado a la ciudadanía y enfatizó en que el Gobierno de Kast se encuentra trabajando con fuerza, en conjunto con las policías, para evitar este tipo de situaciones:

“Son hechos de violencia que nos llaman a reflexionar, pero, sobre todo, a actuar. La investigación determinará quiénes son los responsables y permitirá establecer las hipótesis sobre qué motivó estos hechos. Pero esto también se resuelve con una mayor acción del Estado, que es lo que estamos haciendo".

Operativo policial y restricciones de tránsito

Tras la emergencia, la fiscalía instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de levantar evidencia, revisar cámaras de seguridad para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.