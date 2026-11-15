Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes pueden postular desde el 7 de diciembre?

15 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Hace algunos meses se confirmó la continuidad del subsidio eléctrico, beneficio con el que se puede acceder a un descuento en las cuentas de luz.

Según el Ministerio de Energía, el subsidio eléctrico se extenderá por todo el 2027, revirtiendo así la información que se había entregado a principios de año, cuando se dijo que el beneficio llegaría hasta el término del 2026.

¿Quiénes pueden postular al subsidio eléctrico?

Recientemente, el Gobierno confirmó la fecha en que se podrá postular al subsidio, específicamente a la sexta convocatoria, y esta se realizará desde el próximo lunes 7 de diciembre.

Desde esta fecha podrán postular las personas cuyos hogares (según el Registro Social de Hogares) estén en el 40 % más vulnerable de la población.

De momento no se han entregado mayores detalles sobre los montos del descuento, pero para tener una idea, en la última convocatoria los montos fueron los siguientes:

Hogares de 1 integrante: $17.346 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

Desde su puesta en marcha, los montos del subsidio eléctrico fueron bajando, por lo que se espera que se mantenga esa tendencia.

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