Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo 15 de noviembre, a las 07:29 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 46 km al oeste de Valparaíso en la región de Valparaíso, con una profundidad de 21 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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