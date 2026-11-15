Confirman cumbre trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin: Abordarán avance nuclear y guerra en Medio Oriente

15 nov. 2026 - 04:17 hrs.

El Kremlin confirmó que el presidente Vladimir Putin participará el próximo jueves en una cumbre sin precedentes con sus homólogos chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, al margen de una reunión internacional en China.

El encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, sobre el que se venía especulando desde hace semanas, se celebrará finalmente al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en el sur chino.

"Se acordó celebrar una reunión trilateral el 19 de noviembre" entre los tres presidentes, declaró el sábado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Pekín no la ha confirmado.

Según la Casa Blanca, la reunión entre los tres líderes permitirá abordar la proliferación nuclear, así como la guerra en el Medio Oriente desencadenada en febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Según Washington, no se prevé discutir el conflicto en Ucrania. Kiev y sus aliados temen que se lleven a cabo conversaciones decisivas para su futuro en su ausencia.

Todo sobre China