Oyeron su llanto bajo tierra: Rescatan a bebé de 11 meses enterrado por su padre en una jaula para perros en EEUU

14 nov. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

El llanto de un bebé bajo tierra alertó a los rescatistas que buscaban a Koah Sharp, de 11 meses, desaparecido desde el lunes 9 de noviembre en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El menor fue encontrado dentro de una jaula para perros enterrada a unos 30 centímetros de profundidad en el patio de una vivienda, luego de permanecer más de 24 horas sin ser ubicado.

El caso

La desaparición comenzó cuando Patricia Comer dejó a su nieto al cuidado de su hijo, Michael Comer, mientras salía a trabajar. Al llegar otra cuidadora, el hombre ya no estaba y tampoco el bebé.

La abuela revisó las cámaras de seguridad y vio que su hijo había salido cerca de las 08:30 horas con ropa y pertenencias, por lo que llamó al 911. También advirtió que él había manifestado pensamientos suicidas la noche anterior y que tenía problemas de salud mental.

El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, explicó que Michael no tenía la custodia del niño. “Koah estaba al cuidado de la madre de Michael. Ella dejó a Koah con Michael para hacer un recado mientras otra cuidadora venía a visitarlo. Cuando la cuidadora llegó, Michael ya no estaba y Koah se había ido con él”, señaló.

El llanto que permitió encontrarlo

Michael fue detenido esa misma noche en un edificio ubicado a unos 32 kilómetros de Lexington, por robo con allanamiento de morada y resistencia al arresto. Sin embargo, no entregó información sobre el paradero de su hijo. Mientras tanto, la búsqueda continuó y, al día siguiente, reunió a más de una docena de agencias y cerca de un centenar de rescatistas.

Al revisar nuevamente la propiedad del abuelo paterno, los investigadores encontraron tierra suelta y agujas de pino removidas a pocos metros de la vivienda. Al comenzar a excavar, escucharon el llanto del bebé. “Como se pueden imaginar, se desató una carrera contrarreloj. Todos intentaban sacarlo”, relató el sheriff Koon.

Cerca de las 14:00 horas del martes 10 de noviembre, los equipos lograron sacar a Koah desde la jaula, que estaba cubierta con una toalla. El menor fue trasladado a un hospital y recibió el alta pocas horas después. Según el sheriff, la toalla y las bajas temperaturas de la zona ayudaron a conservar el oxígeno necesario para mantenerlo con vida.

El testimonio del abuelo y los cargos contra el padre

El abuelo paterno, John Comer, habló con Associated Press sobre el momento en que supo que su nieto había sido encontrado. “Me sentí extasiado, con las manos en alto. Miraba al cielo, saltaba y alababa a Dios. Y al mismo tiempo caí de rodillas y me eché a llorar”, recordó.

Sobre lo ocurrido, agregó: “Parece que ya lo tenía todo planeado y sabía lo que hacía. Y aprovechó la oportunidad para hacer lo que hizo”.

Michael Comer permanece en prisión preventiva y sin derecho a fianza. La Fiscalía lo acusa de intento de asesinato, negligencia infantil, robo, violación de libertad condicional y traslado de un menor para evadir un proceso de custodia.

Su próxima audiencia está fijada para el 9 de diciembre. Además, se creó una campaña en GoFundMe para ayudar a la madre de Koah con los gastos médicos.