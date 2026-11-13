Crean un "mapa del tesoro" que revela dónde podrían esconderse fósiles de animales prehistóricos desconocidos

13 nov. 2026 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de científicos elaboró un mapa que identifica zonas del mundo donde podrían encontrarse fósiles de especies marinas aún desconocidas. La investigación analizó 540 millones de años de registros fósiles para detectar lugares que todavía no han sido suficientemente explorados.

El trabajo fue realizado por Thomas A. Neubauer, de las Colecciones Estatales de Historia Natural de Baviera, Alemania, y Mathias Harzhauser, del Museo de Historia Natural de Viena.

Según se explicó en un informe del ScienceDaily, para desarrollar el mapa utilizaron datos de la Base de Datos de Paleobiología y los compararon con información geológica y formaciones rocosas expuestas.

¿Dónde podrían encontrarse nuevos fósiles?

El análisis mostró que, aunque los depósitos marinos del Paleozoico y Mesozoico han sido ampliamente estudiados, todavía existen oportunidades de descubrimiento, especialmente en rocas del Cenozoico, periodo que comenzó hace unos 66 millones de años.

Además, los investigadores plantearon que algunos hallazgos podrían estar incluso en colecciones de museos que aún no han sido estudiadas en profundidad.

“El hecho de que muchas regiones de la Tierra permanezcan inexploradas ofrece esperanza para realizar nuevos y valiosos descubrimientos”, señaló Neubauer.

El científico también explicó la utilidad del trabajo: “Pero precisamente porque ampliar el registro fósil es todo un reto y avanza lentamente, nuestro trabajo puede ayudar a investigadores de todo el mundo a centrar su investigación específicamente en estas áreas aún en gran parte inexploradas”.

Mapa Paleogeografíco / Science Daily

Una guía para futuras excavaciones

La investigación busca orientar las próximas campañas científicas hacia zonas donde existen mayores posibilidades de encontrar nuevos ejemplares.

“Ofrecemos una valiosa guía para la planificación de futuros proyectos y campañas de excavación”, afirmó Neubauer, quien también destacó la importancia de revisar las colecciones de museos para ayudar a completar los vacíos existentes en el registro fósil.