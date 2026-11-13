Unimarc abre nuevas ofertas de empleo: Revisa los puestos disponibles y cómo postular

13 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Unimarc, la conocida cadena de supermercados chilena, se encuentra en busca de nuevos trabajadores para sumarlos a sus operaciones en distintas regiones del país. Por ello, mantiene vigentes varias ofertas laborales.

Los puestos de trabajo son variados y contemplan funciones tanto para profesionales como para personal sin experiencia previa, abarcando oportunidades en la Región Metropolitana y en zonas de regiones.

Vacantes de empleo disponibles en Unimarc

A través de sus plataformas de postulación, la compañía cuenta con diversas convocatorias vigentes, entre las cuales destacan:

Prevencionista de Riesgos (Antofagasta y Puerto Montt) : Destinado a profesionales titulados en Ingeniería en Prevención de Riesgos con experiencia en retail, encargados de ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinar comités paritarios y realizar capacitaciones.

: Destinado a profesionales titulados en Ingeniería en Prevención de Riesgos con experiencia en retail, encargados de ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinar comités paritarios y realizar capacitaciones. Jefe(a) de Desarrollo Inmobiliario (Las Condes) : Cargo enfocado en profesionales de Arquitectura, Construcción Civil o Ingeniería Comercial con experiencia en gestión inmobiliaria y negociación de contratos de arriendo para tiendas.

: Cargo enfocado en profesionales de Arquitectura, Construcción Civil o Ingeniería Comercial con experiencia en gestión inmobiliaria y negociación de contratos de arriendo para tiendas. Jefe(a) de Relaciones Laborales (Las Condes) : Puesto orientado a titulados en ingeniería, administración o derecho para liderar mesas de negociación colectiva y velar por el cumplimiento de la normativa laboral.

: Puesto orientado a titulados en ingeniería, administración o derecho para liderar mesas de negociación colectiva y velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Jefe(a) de Sala de Ventas / Sala Retail (Buin y La Ligua) : Oportunidades para supervisar el funcionamiento, stock y estándares de los locales, requiriendo experiencia previa en cargos similares dentro del rubro.

: Oportunidades para supervisar el funcionamiento, stock y estándares de los locales, requiriendo experiencia previa en cargos similares dentro del rubro. Operadores(as) de Sala y Producción (Ñuñoa y Lo Barnechea) : Vacantes Full Time y Part Time para ejecutar funciones en áreas de fiambrería, carnicería, panadería o reposición, sin requisito de experiencia previa.

: Vacantes Full Time y Part Time para ejecutar funciones en áreas de fiambrería, carnicería, panadería o reposición, sin requisito de experiencia previa. Operarios(as) de Sala de Ventas (Santiago Centro) : Cargos Part Time de 30 horas semanales para apoyar las operaciones generales en los locales, orientados a personas con disponibilidad en turnos rotativos.

: Cargos Part Time de 30 horas semanales para apoyar las operaciones generales en los locales, orientados a personas con disponibilidad en turnos rotativos. Tesoreros y Cajeros(as) con Experiencia (Angol, Collipulli, Coyhaique, Estación Central, Recoleta, San Miguel y Concepción): Puestos destinados a supervisar la operatividad de cajas, arqueos de fondos y atención de clientes, exigiendo al menos un año de experiencia en retail.

¿Cómo postular a los puestos de trabajo?

Los interesados en alguna de estas oportunidades deben ingresar al perfil oficial de empleo de Supermercados Unimarc en las plataformas de reclutamiento habilitadas en la web. (Pincha acá)

Para completar el proceso, es necesario seleccionar el aviso de interés, revisar con detención los requisitos específicos del cargo e iniciar sesión para enviar el currículum vitae actualizado antes de que finalicen los plazos de postulación.