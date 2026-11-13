Indemnización por años de servicio: ¿Cuánto se paga por cada año trabajado en Chile?

13 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Cuando termina un contrato de trabajo por necesidades de la empresa, el empleador debe pagar una indemnización por años de servicio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Código del Trabajo. Pero ¿cuánto corresponde recibir por cada año trabajado y cuáles son los topes que establece la ley?

Este beneficio equivale a 30 días de la última remuneración mensual por cada año de servicio y por la fracción superior a seis meses.

Sin embargo, para acceder a este pago, el trabajador debe haber cumplido al menos un año de antigüedad y tener un contrato indefinido que termine por la causal de necesidades de la empresa, contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo.

¿Cuánto se paga por cada año trabajado?

La fórmula para calcular la indemnización considera la última remuneración mensual del trabajador y sus años de servicio. En términos simples, se paga un sueldo mensual por cada año trabajado, siempre que se respeten los límites legales.

Por ejemplo, una persona que recibe un sueldo de $900.000 y lleva seis años en la empresa tendría derecho a una indemnización de $5.400.000, resultado de multiplicar su remuneración por los seis años de servicio.

En cambio, si un trabajador gana $1.200.000 y lleva 14 años en la empresa, el cálculo considera solo 11 años, por lo que recibiría $13.200.000.

¿Cuáles son los topes de la indemnización?

La legislación establece un máximo de 11 años de servicio para calcular este beneficio. Esto significa que una persona con 15 o 20 años de antigüedad recibirá el equivalente a 11 remuneraciones mensuales, aunque haya trabajado más tiempo en la empresa.

También existe un límite para la remuneración que se utiliza como base del cálculo: esta no puede superar las 90 UF. Si el sueldo del trabajador es mayor, se considera ese monto máximo para determinar la indemnización.

¿Se puede descontar dinero de la indemnización?

El empleador puede descontar de la indemnización el saldo de la Cuenta Individual de Cesantía de la AFC que haya financiado durante la relación laboral.

En los contratos indefinidos, esta cuenta se financia con un aporte del 2,4% de cargo del empleador y otro 0,6% que corresponde al trabajador. Por lo tanto, el empleador solo puede descontar la parte que aportó, es decir, el 2,4%.

En tanto, el Fondo de Cesantía Solidario, que recibe un aporte adicional del 0,8% del empleador, no puede utilizarse para rebajar la indemnización.

Si el saldo acumulado por los aportes del empleador en la cuenta individual supera el monto de la indemnización calculada, no tendrá que pagar una suma adicional por este concepto, ya que el monto estaría cubierto por esos fondos.