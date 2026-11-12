Descuentos en combustibles de hasta $300 por litro: Estos son los beneficios que puedes usar para ahorrar en bencina

12 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Desde este jueves, el valor de los combustibles volvió a subir por sexta semana consecutiva, luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunciara un alza de hasta $38,7 por litro para la bencina y de $41,9 para el diésel.

Sin embargo, el Gobierno anunció que en las próximas semanas revertirá el alza y que congelará los precios de los combustibles hasta los primeros días de febrero de 2027, en el marco de las medidas adoptadas tras la paralización de camioneros.

En este contexto, existen distintos descuentos para cargar bencina que permiten conseguir rebajas adicionales por litro, dependiendo del día de la semana, el medio de pago y las aplicaciones utilizadas. A continuación, revisa los beneficios informados por Copec, Shell y Aramco.

Lunes

Copec

Scotiabank : $100 de descuento por litro pagando con la tarjeta de crédito Cencosud Scotiabank Mastercard agregada en la app Copec.

$100 de descuento por litro pagando con la tarjeta de crédito Cencosud Scotiabank Mastercard agregada en la app Copec. Jumbo Prime: $100 de descuento por litro ingresando el código enviado por Jumbo Prime.

Shell

Mercado Pago: $50 de descuento por litro pagando con la cuenta Mercado Pago a través de la app de Shell.

Aramco

Banco Consorcio: $150 de cashback por litro pagando con tarjetas de crédito mediante la app Aramco Estaciones.

$150 de cashback por litro pagando con tarjetas de crédito mediante la app Aramco Estaciones. Municipalidades adheridas: $15 de descuento por litro en bencina y $25 en parafina en las comunas participantes. Debes inscribirte previamente. Revisa las comunas aquí.

Martes

Copec

Banco Internacional: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app.

$100 de descuento por litro pagando con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app. Itaú: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Itaú Legend e ingresando el código enviado por el banco en la app.

$100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Itaú Legend e ingresando el código enviado por el banco en la app. Rutpay BancoEstado: $50 de descuento por litro escaneando el código QR desde la aplicación.

$50 de descuento por litro escaneando el código QR desde la aplicación. Lider BCI: $100 de descuento pagando con la tarjeta asociada en la app.

Shell

Banco Falabella: $100 de descuento pagando con la tarjeta de crédito CMR mediante la app.

Aramco

Municipalidades adheridas: $15 de descuento por litro en bencina y $25 en parafina en las comunas participantes. Debes inscribirte previamente. Revisa las comunas aquí.

Miércoles

Copec

Scotiabank: Desde $50 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Visa asociadas a la app Copec.

Desde $50 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Visa asociadas a la app Copec. Automóvil Club: $50 de descuento por litro para nuevos socios conductores.

Shell

Banco Falabella: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito CMR mediante la app Shell.

Aramco

Banco Ripley: Hasta $150 de descuento por litro, dependiendo de la categoría del cliente, pagando con tarjetas de débito y crédito mediante la app Aramco Estaciones.

Jueves

Copec

Banco BCI: 7% de cashback por litro pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec.

Aramco

ABC o La Polar: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito ABC Visa o La Polar asociada a la app Aramco Estaciones.

Shell

Scotiabank: Hasta $200 de descuento por litro, según la tarjeta de crédito usada en la app. Quienes paguen con tarjeta de débito recibirán $50 de descuento.

Viernes

Copec

Tenpo: Hasta $300 de descuento por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Hasta $300 de descuento por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. Coopeuch: $200 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito y $100 por litro con tarjeta de débito y prepago Dale Coopeuch a través de la app Copec.

$200 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito y $100 por litro con tarjeta de débito y prepago Dale Coopeuch a través de la app Copec. Santander: $100 de descuento por litro para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día, mediante un código enviado al correo electrónico que deben aplicar en la app Copec.

Shell

Tenpo: Hasta $300 de descuento por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Aramco

Tenpo: Hasta $300 de descuento por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Hasta $300 de descuento por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. Caja Los Andes: $15 de descuento por litro dando el RUT.

Sábado

Copec

Mach: $100 de descuento por litro usando Machbank Crédito a través de la app Copec.

$100 de descuento por litro usando Machbank Crédito a través de la app Copec. Santander: $100 de descuento por litro para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día, mediante un código enviado al correo electrónico que deben aplicar en la app Copec.

Shell

Caja Los Héroes: $300 de cashback al pagar con la tarjeta prepago Los Héroes usando el código de la app Héroes Prepago.

Aramco

SBPay: $150 de cashback por litro pagando con tarjeta de crédito física o mediante la app.

Domingo

Copec

Banco Bice: $100 de descuento por litro pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app Copec.

$100 de descuento por litro pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app Copec. Santander: $100 de descuento por litro para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día, mediante un código enviado al correo electrónico que deben aplicar en la app Copec.

Shell

Banco Bice: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de créditos a través de la app Shell.

$100 de descuento por litro pagando con tarjetas de créditos a través de la app Shell. Banco Security: $100 de descuento por litro pagando mediante la app Shell con tarjeta de crédito.

Aramco

Spin: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Spin Visa de Cruz Verde o mediante la app Aramco Estaciones.

Todos los días

Copec

Caja Los Andes: $15 de descuento por litro pagando con la app Copec utilizando un cupón generado en la web de Caja Los Andes.

$15 de descuento por litro pagando con la app Copec utilizando un cupón generado en la web de Caja Los Andes. Copec Pay: $10 de descuento por litro pagando con cuenta digital desde la app Copec.

$10 de descuento por litro pagando con cuenta digital desde la app Copec. App Copec: Los nuevos usuarios tienen $50 de rebaja por litro de combustible en la primera transacción. También hay cupones por $50 de descuento por litro al referir amigos que hagan su primera compra.

Shell

Cumpleaños: Los usuarios de la app Shell pueden recibir $50 de descuento por litro durante el mes de su cumpleaños, con cualquier medio de pago.

Por último, puedes pagar todos los días con la tarjeta de prepago Los Héroes en cualquier bencinera.

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