Confirman alza en precio de los combustibles: Bencinas subirán $38,7 y diésel $41,9 por litro desde este jueves

11 nov. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en su informe semanal de precios, anunció que las bencinas tendrán un aumento del orden de los $38 a partir de este jueves 12 de noviembre. Mientras tanto, el diésel alcanzará los $41.

Según el organismo, la variación que empezará a regir desde el jueves es la siguiente:

Bencina 93 octanos: +$38,7

Bencina 97 octanos: +$38,7

Diésel: +$41,9

Kerosene (parafina): +$11,5

GLP de uso vehicular: +$38,7

La variación ocurre en medio del paro de camioneros y las reuniones que sostiene el Gobierno con el gremio de transportistas, que reclama por el alza sostenida en el valor de los combustibles.

¿Qué dijo ENAP?

En su informe técnico, ENAP recordó que su rol institucional se limita exclusivamente a "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

"ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que ENAP determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo", agregaron.

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