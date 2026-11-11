Fuerte temblor afecta a la zona sur del país: Conoce su magnitud y epicentro según Sismología

11 nov. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 11 de noviembre, a las 16:21 horas, un temblor de magnitud 5,1 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al noroeste de Ancud, en la Isla Grande de Chiloé, región de Los Lagos, con una profundidad de 19 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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