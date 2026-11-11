Fuerte temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

11 nov. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuerte temblor de magnitud 4,9 se percibió durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 08:36 horas.

El Centro Sismológico Nacional señaló que el movimiento telúrico ocurrió 14 kilómetros al Oeste de Calama, en la región de Antofagasta. La profundidad fue de 91 kms.

El organismo cifró el evento, en primera instancia, en 5,4 y luego lo modificó a 5,2, para finalmente situarlo en 4,9.

Por el momento, desde Senapred no han indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz del sismo.

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