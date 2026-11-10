Abandonaron a su madre con Alzheimer y fueron desheredados: Corte Suprema confirmó histórico fallo contra tres hermanos

10 nov. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un histórico y categórico fallo de la Corte Suprema dejó definitivamente excluidos de la herencia familiar a tres hermanos de la ciudad de Antofagasta, luego de comprobarse que se desentendieron por completo del cuidado de su madre, quien padecía un estado avanzado de Alzheimer.

La historia judicial se remonta al año 2014, cuando la mujer, de entonces 79 años, fue diagnosticada con la enfermedad. Tras perder su autovalencia al año siguiente, quedó bajo el cuidado exclusivo de su nieta, quien en ese tiempo tenía 20 años, mientras sus tres hijos rompieron todo tipo de apoyo asistencial y económico.

Debido al abandono de su madre, en 2021 un Juzgado de Familia condenó a los hijos por violencia intrafamiliar y les fijó una pensión de alimentos provisoria, que dejaron de pagar repetidamente.

La demanda de la nieta y el concepto de "indignidad para suceder"

Tras el fallecimiento de la adulta mayor, y al no existir un testamento firmado, los tres hijos pretendían reclamar los bienes de la mujer, entre los que se incluía la casa familiar. Sin embargo, la nieta de la víctima y sobrina de los hombres, quien asumió el rol de heredera en representación de su madre fallecida, interpuso una demanda para declararlos "indignos de suceder" debido al abandono sistemático que ejercieron contra su abuela.

Según detalló Las Últimas Noticias (LUN), el tribunal de primera instancia declaró la indignidad de los herederos en diciembre de 2025, resolución que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y confirmada de forma definitiva por el máximo tribunal del país.

En conversación con LUN, las abogadas de la nieta, Katty Jatano y Katty Méndez, destacaron el impacto humano y legal que representa este dictamen para la familia.

"Para ella este fallo tiene un significado profundamente emocional, pues fue ella quien, desde el cariño y compromiso, asumió el cuidado de su abuela cuando quienes tenían el deber de hacerlo le dieron la espalda", expresó Katty Jatano, agregando que la resolución demuestra que "el amor, la preocupación y el cuidado deben tener un valor, y no es justo que quienes abandonaron a su madre puedan beneficiarse de su herencia".

Un castigo civil por falta de “socorro” y cuidado

Expertos legales explicaron al citado medio que la sanción aplicada corresponde a un castigo civil estipulado en la legislación chilena cuando se vulnera el deber de “socorro” hacia un familiar en situación de vulnerabilidad o desamparo.

"Para que la infracción al deber de cuidado y socorro pueda producir una indignidad, tiene que ser con un carácter manifiesto que atente contra la integridad de la madre al ponerla en una situación de abandono o riesgo. Así, no se trata de un hijo distante, sino de un hijo que se desentiende del bienestar y de la necesidad de sus progenitores", explicó al diario el doctor en derecho Nicolás Ibáñez Meza.

Con la resolución de la Corte Suprema, los tres hermanos no solo perdieron el derecho a cualquier porcentaje de la propiedad, sino que además quedaron obligados legalmente a restituir cualquier parte de la herencia que hubiesen intentado tramitar.