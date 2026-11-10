"No lo respeto": Luis Mateucci explicó la razón de su enfrentamiento con Karol Lucero en Volverías con tu ex? 2

10 nov. 2026 - 09:14 hrs.

El capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2 trajo una dinámica de sinceridad entre las parejas que terminó destapando un conflicto que Luis Mateucci, Karol Lucero y Flavia Laos llevaban guardado desde hacía varios días.

La noche tuvo dos ejes: una prueba individual femenina que definió a la segunda dupla nominada de la semana y una actividad donde cada pareja debía hablar sobre su relación eligiendo distintos bloques de conversación. Cuando llegó el turno de Flavia y Luis, escogieron “Preocupación”, “Admiración”, “Resentimiento” y “Falta de empatía”.

El enojo de Luis

Los últimos dos bloques fueron los que desataron la confesión. Flavia recordó lo ocurrido el día en que llegó Karol, cuando todos fueron a cenar y Luis se fue a la torre sin avisar. “Pregunté por él, me dijeron que estaba en la torre y seguí comiendo, y no regresaba”, relató.

Según contó, Luis volvió más tarde y le dijo que estaba molesto porque ella no lo había ido a buscar. Flavia le pidió algo básico en cualquier pareja. “Él me tiene que comunicar qué le molesta y qué no, lo noté resentido”, explicó.

Luego Mateucci tomó el bloque de “Falta de empatía” y explicó el origen de su molestia, que tenía que ver con Karol. “Yo soy partidario de que si llega un animador hay que brindarle respeto porque si no estaríamos todos a la misma altura”, dijo, aclarando que, a su juicio, Lucero no le devolvió ese respeto.

El argentino se refería a cuando Karol lo molestó con ser la “tercera opción” de Flavia y con la metáfora del huiro, “lo que botó la ola”. Luis reconoció que le molestó y que por eso perdió el respeto al animador, aunque admitió que puede ser “bastante jodido” y que se siente culpable cuando sabe que hizo algo mal.

También dejó un reproche directo para Flavia. “Volvimos y pensó en ir a comer y no en saber qué me está pasando a mí”, dijo, sobre la falta de empatía que sintió de su parte aquella noche.

Faloon no perdió oportunidad

En medio de la conversación, Faloon Larraguibel no se guardó su opinión y le lanzó a Mateucci un comentario que retomó la misma metáfora de Karol. Le dijo que él era “lo más simple, lo más fácil, lo sencillo, lo último que queda, lo último que dejó la ola”.

Julio César Rodríguez tuvo que intervenir de inmediato. “Faloon, ya, está bien”, la frenó, evitando que el intercambio siguiera escalando frente a todos.

La actividad dejó en evidencia que la llegada de Karol removió más de lo que parecía dentro de la casona, y que entre Luis y Flavia hay temas pendientes que todavía no logran resolver en Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2