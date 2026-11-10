PGU: ¿Desde qué edad se puede solicitar?

10 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Mensualmente, el Instituto de Previsión Social (IPS) se encarga de pagar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a las personas mayores que se han jubilado y que cumplen con los requisitos.

Este beneficio comenzó a entregar el nuevo monto de $250.275, establecido por la Reforma de Pensiones y que han podido recibir solamente los mayores de 75 años.

¿Desde qué edad se puede solicitar la PGU?

Pero la PGU puede ser solicitada por las personas mayores desde antes de los 75 años; eso sí, comienzan recibiendo un total de $231.732, monto actual de la pensión.

La PGU puede ser recibida por el jubilado o la jubilada desde los 65 años de edad, pero puede comenzar a solicitarla y gestionarla desde que tiene 64 años y 9 meses.

Una vez solicitada y aprobada la entrega de la PGU, las personas deben tener en cuenta algunos motivos por los que se puede suspender el beneficio.

Por ejemplo, si una persona no cobra la PGU durante seis meses continuos, el IPS suspenderá la entrega del beneficio y deberá solicitar la reactivación. Y la otra causal de suspensión de la PGU es no presentar los documentos necesarios para demostrar que aún cumple los requisitos.

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