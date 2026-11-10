Codina llama "a la cordura" en medio de paro de camioneros y respalda al Gobierno: "Hay un contexto internacional"

10 nov. 2026 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió este martes al paro de camioneros que se produce en diversas rutas del país, ante el reclamo por el aumento en el precio de los combustibles, específicamente, del diésel.

La autoridad conversó con el matinal "Mucho Gusto" e hizo un llamado a mantener la cordura, sobre todo, luego de que el Gobierno anunciara un proyecto de ley que busca que en los próximos tres meses no se sobrepasen los $20 de aumento.

El respaldo al Gobierno

El delegado presidencial puntualizó en el despliegue de las autoridades y señaló que hay "una coordinación importante. Los distintos seremis están desplegados en otros puntos de la región. Nos interesa levantar la información de las distintas demandas".

De acuerdo a lo anterior, manifestó que "el precio internacional del petróleo está afectado y todos sabemos el origen de eso. El Gobierno está dando una señal clara de contener ese aumento durante tres meses. Se muestra una voluntad clarísima de abordar esta problemática".

"Quiero hacer un llamado a la cordura y a entender que frente a esta circunstancia internacional que nos golpea, tenemos que mantener cierta calma, sobre todo, si vemos que el Presidente de la República está dispuesto a contener el aumento de los precios del petróleo", sostuvo.

Reiteró que "uno debe entender que hay un contexto internacional que terminó forzando una serie de decisiones por parte del Gobierno".

Desde la mañana de este martes se produce una alta congestión e incluso tacos kilométricos en varias rutas de Chile debido a la interrupción por parte de camioneros, quienes se manifiestan por el precio de los combustibles, que tendrían un alza este jueves 12 de noviembre.

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