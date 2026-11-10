¿Buscas trabajo? Feria laboral ofrece más de 25 mil puestos en todas las regiones del país

10 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Una nueva oportunidad para quienes buscan empleo o quieren cambiar de trabajo se desarrolla esta semana con la Feria Laboral INACAP–CPC 2026, iniciativa que reúne a más de 1.200 empresas y ofrece más de 25 mil puestos de trabajo en distintas áreas.

La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidad. Cuenta con una modalidad online y jornadas presenciales en las sedes de Inacap a lo largo del país.

Uno de los datos destacados de esta convocatoria es que siete de cada diez vacantes están en regiones, mientras que nueve de cada diez no exigen experiencia laboral previa.

¿Dónde y cuándo se realiza la feria laboral de Inacap?

La Feria Laboral INACAP–CPC 2026 contempla dos modalidades para quienes quieran conocer las ofertas y postular a un empleo:

Modalidad online: Desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre, a través del sitio web de la feria.

Desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre, a través del sitio web de la feria. Modalidad presencial: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre, entre las 9:00 y las 16:00 horas, en las sedes de INACAP de todo Chile.

Para revisar las direcciones de las sedes y conocer las ofertas disponibles, se puede ingresar al sitio web de la Feria Laboral INACAP–CPC (pincha aquí).

¿Cómo participar y qué llevar a la feria laboral?

Quienes quieran participar pueden inscribirse gratuitamente a través del sitio web de Inacap, donde también podrán revisar las ofertas disponibles y postular de manera online a las diferentes vacantes.

En el caso de quienes asistan presencialmente, se recomienda llevar cédula de identidad y currículum vitae actualizado. La actividad también contempla apoyo para quienes tengan dificultades para preparar su currículum o necesiten orientación para enfrentar una entrevista de trabajo.

La convocatoria incluye empresas de distintos rubros, entre ellas DHL, Codelco, Salfa, Claro Chile, Sencosud, Aramark y BancoEstado.

El rector de INACAP, Lucas Palacios, destacó el alcance nacional de la iniciativa: "El mensaje es que las personas que no han podido conseguir un trabajo no bajen los brazos, que con toda la energía, con todo el punch, salgan a aprovechar esta oportunidad", expresó.

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