"Esta es la gota que rebalsó el vaso": Camioneros reclaman ante alza sostenida en el precio de los combustibles

10 nov. 2026 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

A partir de las 00:00 horas de este martes 10 de noviembre comenzó un paro de camioneros en distintos puntos de Chile, lo que ha generado interrupciones en varias rutas, entre ellas, la 68, una de las más transitadas del territorio nacional.

En específico, los gremios de camioneros reclaman por el alza sostenida en el precio de los combustibles, por ejemplo, del diésel, señalando que han tenido que desembolsar grandes sumas de dinero para continuar trabajando.

El reclamo de los camioneros

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", Manuel Bernales, integrante de Transportes Unidos de Chile, explicó que cuando parte esto (el conflicto internacional), el petróleo valía $990. Hoy día vale $1.580 o $1.600 el litro. Yo gastaba promedio $25.000 y hoy gasto $35.000 diarios. Mensualmente es una gran cantidad de costo".

"No podemos traspasar el costo a quien paga el flete... aquí la ciudadanía, indirectamente, se ve afectada", sostuvo.

Agregó que "este es un tema ciudadano, por eso es a nivel nacional. Nosotros no queremos que suban los precios a las cosas, a la canasta, porque finalmente lo va a pagar el usuario".

"La gente no está llegando a fin de mes"

Por otra parte, Bastián Campos, del Gremio Grúas Unidas de Chile, indicó que "la gente no está llegando a fin de mes. Está yendo al supermercado comprando con tarjeta de crédito. Es absurdo. Esta es la gota que está rebalsando el vaso".

Consultado por su situación, dijo que "lamentablemente, tuve que subir un poco los precios. No los pude subir mucho, yo estoy asumiendo el resto de los costos y tenemos números rojos hace meses. Es imposible seguir manteniendo nuestras pymes".

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