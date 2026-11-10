Reconocido edificio de Las Condes entra en su fase final de venta: Operación superaría los 130 millones de dólares

10 nov. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido edificio Isidora 3000, una de las construcciones más icónicas de la comuna de Las Condes ubicada en pleno barrio El Golf, ingresó a su etapa decisiva para vender gran parte de sus instalaciones.

La transacción, que incluye la placa comercial, la torre de oficinas y los estacionamientos subterráneos del complejo, contempla montos que superarían los 130 millones de dólares, proyectando sellar el traspaso definitivo a sus nuevos dueños antes de que termine el año.

Las instalaciones y el sector que buscan nuevo dueño

Ubicada frente a la Plaza Perú y sobre la avenida Isidora Goyenechea, la estructura en venta cuenta con 29 pisos en superficie y 10 niveles subterráneos, sumando más de 21 mil metros cuadrados destinados al arriendo de oficinas, locales comerciales y bodegas.

Cabe destacar que la venta no incluye las residencias privadas ni las instalaciones del Hotel W, concentrándose únicamente en los espacios corporativos y comerciales del edificio.

Ofertas finales que compiten por el edificio

El proceso de compraventa está en su fase final de negociación. Según el Diario Financiero (DF), cuatro importantes grupos financieros e inmobiliarios presentaron propuestas formales para quedarse con el edificio: Confuturo, Credicorp, Ameris y Falcom-Territoria.

Se espera que en las próximas semanas la consultora a cargo de la venta defina la oferta ganadora, cerrando así una de las operaciones inmobiliarias más relevantes del sector oriente de la capital.