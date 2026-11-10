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Reconocido edificio de Las Condes entra en su fase final de venta: Operación superaría los 130 millones de dólares

¿Qué pasó?

El reconocido edificio Isidora 3000, una de las construcciones más icónicas de la comuna de Las Condes ubicada en pleno barrio El Golf, ingresó a su etapa decisiva para vender gran parte de sus instalaciones.

La transacción, que incluye la placa comercial, la torre de oficinas y los estacionamientos subterráneos del complejo, contempla montos que superarían los 130 millones de dólares, proyectando sellar el traspaso definitivo a sus nuevos dueños antes de que termine el año.

Las instalaciones y el sector que buscan nuevo dueño

Ubicada frente a la Plaza Perú y sobre la avenida Isidora Goyenechea, la estructura en venta cuenta con 29 pisos en superficie y 10 niveles subterráneos, sumando más de 21 mil metros cuadrados destinados al arriendo de oficinas, locales comerciales y bodegas.

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Cabe destacar que la venta no incluye las residencias privadas ni las instalaciones del Hotel W, concentrándose únicamente en los espacios corporativos y comerciales del edificio.

Ofertas finales que compiten por el edificio

El proceso de compraventa está en su fase final de negociación. Según el Diario Financiero (DF), cuatro importantes grupos financieros e inmobiliarios presentaron propuestas formales para quedarse con el edificio: Confuturo, Credicorp, Ameris y Falcom-Territoria.

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Se espera que en las próximas semanas la consultora a cargo de la venta defina la oferta ganadora, cerrando así una de las operaciones inmobiliarias más relevantes del sector oriente de la capital.

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