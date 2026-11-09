Gobierno suspende rebajas de condenas para todos los delitos mientras avance proyecto de ley que elimina el beneficio

09 nov. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno decidió suspender la tramitación de todos los decretos de rebaja de condenas, independientemente del delito, mientras se define el futuro del proyecto de ley que busca eliminar este beneficio.

La medida se dio a conocer este lunes, luego de que estallara otra polémica por la rebaja de una condena. Esta vez se trata de un hombre de 40 años de la región de Valparaíso, sentenciado por el homicidio de un adulto mayor.

Delitos sexuales contra menores de edad

Al abordar la situación, el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arena, recordó que el ministro Fernando Rabat se había comprometido solo a la suspensión de decretos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

"El ministro Rabat se comprometió a no dar trámite a decretos que tenían relación con delitos sexuales que afectaban a menores, y desde ese pronunciamiento el ministro efectivamente no ha dictado ningún decreto", explicó.

La autoridad sostuvo que actualmente "la ley en general establece situaciones más amplias y esas siempre han estado vigentes; por ejemplo, se señalaba aquí que se habían dictado decretos bajando condenas a narcotraficantes".

"Yo le quiero decir que en el gobierno anterior se dictaron cerca de 1.600 decretos de rebajas de narcotraficantes o de personas relacionadas con crímenes con drogas, o sea, es un procedimiento que ha existido siempre", agregó.

Suspensión de rebajas para todos los delitos

Sin embargo, Arenas afirmó que, ahora, el Gobierno tiene un nuevo criterio. El pasado jueves se suspendieron los decretos de rebaja de condena para todo tipo de delitos, y ahora la medida no solo afecta a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Al respecto, mencionó que el Ejecutivo se comprometió a apoyar el proyecto de ley presentado por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), que busca eliminar por completo la norma que plantea la rebaja de condenas.

"El ministro también ha sumado la decisión de parar cualquier decreto, desde el jueves anterior hasta que se resuelva cuál va a ser la situación definitiva de las personas que están acogidas a la ley en general", afirmó.

Todo sobre Fernando Rabat