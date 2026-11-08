Narco liberado gracias a rebaja de condena del Ministerio de Justicia fue detenido nuevamente por tráfico de droga

08 nov. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la polémica por la rebaja de condenas del Ministerio de Justicia, lo que ha motivado una eventual acusación constitucional de la oposición contra el ministro de la cartera, Fernando Rabat.

Un caso particular es el de Edison Escobar García, un hombre venezolano detenido en 2020 en la frontera de Chile y Perú con más de 25 kilos de cannabis que fue condenado a cinco años de cárcel, pero su pena fue sustituida por una expulsión que nunca se ejecutó.

Posteriormente, fue formalizado por un homicidio en 2022, del cual fue sobreseído, pero debía cumplir una pena efectiva hasta 2026, con una rebaja de seis meses, lo que le permitió salir este año de prisión.

Narco beneficiado con rebaja de condena fue nuevamente detenido

Sin embargo, este individuo reincidió a fines de octubre, ya que fue sorprendido nuevamente traficando sustancias ilícitas.

Pero eso no es todo, ya que otros tres sujetos que también fueron encarcelados por tráfico de drogas recibieron rebajas de sus condenas.

El exfiscal Claudio Uribe explica que "desde el año 2003 existe una ley que establece una fórmula para que a aquellos condenados que considera Gendarmería que han tenido una conducta muy sobresaliente se les permita reducir entre dos y tres meses por año de sus condenas".

Por parte del Presidente José Antonio Kast, este entregó su respaldo a Rabat y afirmó que no habrá cambio de gabinete pese a la polémica por la rebaja de condenas, mientras que la oposición avanza en la eventual acusación constitucional.

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