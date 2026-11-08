Hallazgo de cadáver en Melipilla: Fiscalía y PDI realizan peritajes para esclarecer las circunstancias de la muerte

08 nov. 2026 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando diligencias para esclarecer el hallazgo de un cadáver de sexo masculino en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana.

Las circunstancias en que se produjo el fallecimiento son materia de investigación, por lo que los equipos especializados trabajan en el sitio del suceso para determinar tanto la causa de muerte como la dinámica de los hechos.

Diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento

Entre las labores investigativas se encuentra el empadronamiento de testigos, el levantamiento y revisión de registros de cámaras de seguridad, además de peritajes especializados en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

El fiscal Francisco Lanas, de la Fiscalía ECOH Metropolitana, entregó detalles del trabajo que se desarrolla en el sitio del suceso.

"Los equipos ECOH junto a la policía civil se mantienen desplegados realizando peritajes científicos y técnicos en el sitio del suceso para esclarecer los hechos, a la espera de los resultados de la autopsia médico-legal que entregará detalles precisos sobre la causa de muerte", señaló.