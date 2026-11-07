PDI detuvo a conductor de aplicación por secuestro y violación en Temuco: Investigan al menos tres hechos

07 nov. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Temuco a un ciudadano haitiano imputado por los delitos de secuestro, abuso sexual y violación. El procedimiento se concretó tras una investigación coordinada con el Ministerio Público, que permitió establecer su presunta participación en al menos tres hechos y determinar el modus operandi que habría utilizado.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, el imputado se desempeñaba como conductor de aplicaciones de transporte y habría captado a sus víctimas en distintos locales nocturnos de la ciudad.

Para ello, presuntamente se aprovechaba de situaciones de vulnerabilidad asociadas al consumo de alcohol, para posteriormente cometer los delitos que se le atribuyen.

Habría utilizado identidades falsas y vehículos de terceros

Otro de los antecedentes establecidos por los investigadores apunta a las estrategias que habría desplegado el imputado para dificultar su identificación y evitar el seguimiento de sus actividades.

En ese contexto, habría utilizado identidades falsas, cuentas de terceros y distintos vehículos, con el objetivo de ocultar su rastro y evadir la acción policial.

El trabajo desarrollado por detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Temuco, en coordinación con la Fiscalía, permitió reunir antecedentes relevantes, establecer la dinámica de los hechos y concretar su detención.

PDI llama a posibles víctimas a realizar denuncias

Tras el procedimiento, la Policía de Investigaciones hizo un llamado a posibles víctimas que puedan reconocer al imputado o que hayan sido afectadas por hechos de similares características.

La institución solicitó que quienes se encuentren en esa situación se acerquen a cualquier unidad policial de la PDI y realicen la correspondiente denuncia, con el propósito de aportar nuevos antecedentes que permitan contribuir al esclarecimiento de la investigación.

El ciudadano extranjero fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención y formalización. En esa instancia, el Ministerio Público expondrá los antecedentes recopilados durante la investigación.