Alejandro Sepúlveda advierte por posibles crecidas de ríos y avalanchas este fin de semana: "Tenemos mucha nieve"

06 nov. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

El calor de este fin de semana no solo se medirá en los termómetros: también preocupa lo que ocurra en la Cordillera. La Dirección Meteorológica emitió una alerta por altas temperaturas en cinco regiones, en pleno año de “Super Niño”, y en algunos sectores podrían llegar a los 37°C.

La advertencia de Alejandro Sepúlveda

Alejandro Sepúlveda, periodista especialista en meteorología, pone el foco en los ríos: “Mucha tensión, que entre sábado y especialmente el domingo tenemos la probabilidad de aumento repentino y súbito en el caudal de los ríos de la zona central en general y centro-norte, y además el peligro de algunas remociones en masa, lo que incluye nieve”.

“En los noviembres anteriores, cuando empezaban este tipo de altas temperaturas, no teníamos esa cobertura nival, y ahora tenemos mucha nieve”. A eso se suma la posibilidad de avalanchas en la alta cordillera.

¿Cuánto calor se espera?

El peak llegará el domingo y será el primer gran golpe de calor de la temporada 2026/2027: son registros que no se veían desde abril. Para dimensionarlo, el promedio de noviembre en Santiago es de 26,6°C, y algunos sectores quedarán casi 10°C por sobre ese valor. Estos son los pronósticos:

Sábado en Santiago: 29°C, con sectores de la zona central que rondarán los 30°C.

Sábado en el litoral: 24°C en Valparaíso, Viña del Mar y La Serena.

Domingo en Santiago: 34°C en el centro y hasta 36°C en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Domingo en el país: calor desde el norte de la región de Los Lagos hasta el desierto de Atacama, con lo más intenso entre La Araucanía y Atacama, donde se podrían alcanzar 37°C a la sombra.

En Santiago, las temperaturas sobre los 30°C se mantendrán el domingo aproximadamente entre las 14:00 y las 19:00 horas.

¿Y después del domingo?

El lunes ingresará aire fresco a la Región Metropolitana. Se amanecerá con cielo cubierto, podrían caer lloviznas y la temperatura bajaría unos 10 grados de una tarde a otra, con posibles chubascos en la cordillera. Pero será solo por un día: el martes se vuelve a los 30°C, el miércoles y el jueves se esperan entre 30°C y 31°C, y el viernes reaparece la probabilidad de lloviznas.

Sepúlveda resume así lo que viene: “Más días de calor, en la medida que nos acercamos hacia el verano, interrumpidos de cuando en cuando por perturbaciones que pueden dejar entre lloviznas y chubascos”.

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