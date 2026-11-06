¿Aumenta del riesgo de dengue y otras enfermedades? Estas son las "amenazas sanitarias" que preocupan por calor extremo y lluvia

06 nov. 2026 - 10:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un aviso de "altas temperaturas" para sectores de nueve regiones del país, lo que, según el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, podría constituirse en una ola de calor al menos en la Región Metropolitana.

Debido a esto mismo, las autoridades han alertado por "amenazas sanitarias", especialmente por la proliferación de insectos como mosquitos, piojos y pulgas, incluso en los pisos más altos de los edificios de departamentos.

"Amenazas sanitarias" por calor extremo

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, señaló que "estas condiciones donde hace calor, sobre 25 grados, 20 grados, pero que además hay lluvia, son condiciones pero propicias para que se reproduzca el mosquito".

Sin embargo, la sola presencia de los mosquitos no es suficiente para que exista un contagio de enfermedades como el dengue, ya que estos deben ser portadores de la enfermedad y aquí juega un papel principal los "casos importados".

"El dengue no se transmite de persona a persona, pero si nosotros tenemos mosquito y el mosquito pica a una persona infectada, ese mosquito se infecta también del dengue y luego la transmite a otras personas", explicó la subsecretaria.

Ante esta situación, la autoridad destacó que "es fundamental" que las personas que hayan viajado a países en donde la enfermedad es endémica y presenten algunos síntomas "consulten en un centro asistencial".

Dentro de los síntomas del dengue se encuentran:

Dolor de cabeza.

Cefalea.

Síntomas respiratorios.

Síntomas gastrointestinales.

Exentemas (sarpullidos).

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, recordó que en años anteriores el mosquito del dengue "ha llegado a Chile por motivo del alza de temperaturas".

Eso sí, hay que reiterar que la mayoría de los casos corresponde a "enfermedades importadas" por turistas que han llegado contagiados al país, lo que, como ya se explicó, son quienes pueden infectar a los mosquitos y zancudos locales, que posteriormente pueden propagar la enfermedad a otras personas.

Pero el dengue no es la única "ameneza sanitaria" de este calor extremo, ya que la proliferación tanto de mosquitos, piojos y pulgas puede propagar otras enfermedades como la fiebre amarilla o el tifus.

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