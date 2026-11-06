IPC de octubre subió 0,5% y la inflación anual alcanzó el 4,5%: Transporte y alimentos impulsaron el alza

06 nov. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Los combustibles y algunos productos de la canasta básica estuvieron entre los principales factores que presionaron el costo de la vida durante octubre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 0,5%, de acuerdo con el informe publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, la inflación llegó a 4,5% acumulado entre enero y octubre, mientras que la variación a doce meses también alcanzó el 4,5%. Esta cifra mantiene al indicador por sobre la meta de 3% establecida por el Banco Central.

Combustibles, pasajes aéreos y alimentos presionaron el IPC

Entre las divisiones que registraron las mayores alzas durante octubre destacó transporte, con un incremento mensual de 2%. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de 5,6% en los combustibles para vehículos personales y de 4,2% en el transporte aéreo de pasajeros.

A nivel de productos, la gasolina anotó un alza de 4,5%, mientras que los pasajes aéreos internacionales subieron 13%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas también incidieron en el resultado, con un aumento de 1%. Dentro de esta categoría destacaron las hortalizas, legumbres y tubérculos, que registraron una variación de 4,6%. En particular, las papas subieron 12% y los tomates 11,2%.

Vestuario y calzado registraron una de las principales bajas

En contraste con las divisiones que empujaron la inflación al alza, vestuario y calzado presentó una disminución mensual de 4,1%.

La caída estuvo marcada por las bajas en vestuario (-3,9%) y calzado (-4,7%). Entre los productos específicos, las zapatillas para hombre retrocedieron 5,4%, mientras que los pantalones para hombre registraron una disminución de 5,5%.

En el balance general de octubre, seis de las trece divisiones que componen la canasta del IPC tuvieron incidencias positivas, cinco registraron contribuciones negativas y dos no presentaron incidencia en la variación mensual.