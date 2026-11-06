"Esto podría ser el inicio de una ola de calor": Jaime Leyton advierte por altas temperaturas que tendrá Santiago el fin de semana

06 nov. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago podría enfrentar una ola de calor durante los próximos días, en medio de un aumento de las temperaturas que comenzará a sentirse este fin de semana.

Así lo adelantó el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, quien explicó que las condiciones podrían cumplir con los criterios necesarios para que se declare este fenómeno.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo la capital podría alcanzar los 33°C, mientras que el martes se esperan nuevamente temperaturas cercanas a los 30°C. Este escenario mantiene abierta la posibilidad de que se configure una ola de calor, aunque todavía no está confirmada.

Jaime Leyton explica qué se necesita para una ola de calor

La posibilidad de que se registre este fenómeno dependerá de las máximas que se alcancen durante los próximos días. Según explicó Leyton, "se requieren desde el 4 de noviembre hasta el 15 de 3 días" con temperaturas que se ubiquen "entre 30,1 y 30,7 grados para que sea, se constituya, se evidencie, se verifique la ola de calor".

En ese escenario, el meteorólogo planteó que el pronóstico podría acercarse a los valores necesarios. "Así que estamos dejando 30. Podría ser 30,1, 30,2, y podría constituirse, José Antonio, en una ola de calor", advirtió.

"Esto podría ser el inicio de una ola de calor", agregó, aunque recalcó que todavía dependerá de los registros que se alcancen.

El pronóstico para Santiago durante los próximos días

Leyton también detalló el contraste de temperaturas que tendrá la capital. Después de una jornada con una máxima de apenas 18°C durante este viernes, el domingo el termómetro podría llegar a los 33 grados.

El lunes, en tanto, se producirá una baja de seis grados en la máxima, que llegará a los 27°C. "No es que vaya a estar frío, sino que va a estar menos caluroso", explicó el meteorólogo. Ese día también se esperan cielos nublados y una mínima de 14 grados.

Sin embargo, el calor volverá a intensificarse el martes, cuando se pronostican 10°C de mínima y 30°C de máxima. La evolución de estas temperaturas será clave para determinar si finalmente se cumplen las condiciones para declarar una ola de calor en Santiago.