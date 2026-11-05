Actualizan aviso por "altas temperaturas": Calor llegaría a los 35°C y 9 regiones se verían afectadas este fin de semanas
¿Qué pasó?
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó su aviso por "altas temperaturas", y ahora la medida regirá en nueve regiones durante este fin de semana.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá el calor?
La medida se encuentra vigente desde la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".Ir a la siguiente nota
Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en los siguientes sectores:
- Región de Atacama: Cordillera de la Costa y sectores de valles, pampa y precordillera
- Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos
- Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos
- Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, valle y precordillera
- Región de O'Higgins: Cordillera de la Costa, valle y precordillera
- Región del Maule: Cordillera de la Costa, valle y precordillera
- Región de Ñuble: Cordillera de la Costa, valle y precordillera
- Región de Biobío: Cordillera de la Costa, valle y precordillera
- Región de La Araucanía: valle y precordillera
Hasta 35 °C
El organismo informó que se esperan las siguientes temperaturas máximas en cada sector:
Región de Atacama
- Cordillera de la Costa y sectores del valle: entre 30°C y 32°C el sábado
- Pampa: entre 30°C y 32°C el sábado
- Precordillera: entre 33°C y 35°C el sábado
Región de Coquimbo
- Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el sábado y el domingo
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 30°C y 32°C el sábado y el domingo
Región de Valparaíso
- Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el domingo
Región Metropolitana
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
- Precordillera: entre 30°C y 32°C el domingo
Región de O'Higgins
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
- Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo
Región del Maule
- Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo
- Valle: entre 30°C y 32°C el domingo
- Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo
Región de Ñuble
- Cordillera de la Costa: entre 28°C y 30°C el domingo
- Valle: entre 29°C y 31°C el domingo
- Precordillera: entre 29°C y 31°C el domingo
Región de Biobío
- Cordillera de la Costa: entre 27°C y 29°C el domingo
- Valle: entre 28°C y 30°C el domingo
- Precordillera: entre 28°C y 30°C el domingo
Región de La Araucanía
- Valle: entre 27°C y 29°C el domingo
- Precordillera: entre 26°C y 28°C el domingo
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