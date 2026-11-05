Actualizan aviso por "altas temperaturas": Calor llegaría a los 35°C y 9 regiones se verían afectadas este fin de semanas

05 nov. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó su aviso por "altas temperaturas", y ahora la medida regirá en nueve regiones durante este fin de semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la tarde del sábado 7 hasta la tarde del domingo 8 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en los siguientes sectores:

Región de Atacama: Cordillera de la Costa y sectores de valles, pampa y precordillera

Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos

Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos

Región Metropolitana: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región de O'Higgins: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región del Maule: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región de Ñuble: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región de Biobío: Cordillera de la Costa, valle y precordillera

Región de La Araucanía: valle y precordillera

Hasta 35 °C

El organismo informó que se esperan las siguientes temperaturas máximas en cada sector:

Región de Atacama

Cordillera de la Costa y sectores del valle: entre 30°C y 32°C el sábado

Pampa: entre 30°C y 32°C el sábado

Precordillera: entre 33°C y 35°C el sábado

Región de Coquimbo

Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el sábado y el domingo

Precordillera y valles precordilleranos: entre 30°C y 32°C el sábado y el domingo

Región de Valparaíso

Litoral: entre 22°C y 24°C el sábado y el domingo

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Precordillera y valles precordilleranos: entre 32°C y 34°C el domingo

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Valle: entre 30°C y 32°C el domingo

Precordillera: entre 30°C y 32°C el domingo

Región de O'Higgins

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Valle: entre 30°C y 32°C el domingo

Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo

Región del Maule

Cordillera de la Costa: entre 29°C y 31°C el domingo

Valle: entre 30°C y 32°C el domingo

Precordillera: entre 30 y 32°C el domingo

Región de Ñuble

Cordillera de la Costa: entre 28°C y 30°C el domingo

Valle: entre 29°C y 31°C el domingo

Precordillera: entre 29°C y 31°C el domingo

Región de Biobío

Cordillera de la Costa: entre 27°C y 29°C el domingo

Valle: entre 28°C y 30°C el domingo

Precordillera: entre 28°C y 30°C el domingo

Región de La Araucanía

Valle: entre 27°C y 29°C el domingo

Precordillera: entre 26°C y 28°C el domingo

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