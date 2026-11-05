Perdió $39 millones tras ser engañada por un falso Pablo Alborán que fingió tener una relación: "Yo estaba enamoradísima de él"

05 nov. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer perdió cerca de $39 millones tras ser estafada por un sujeto que se hizo pasar por el cantante Pablo Alborán y que fingió mantener una relación con ella. La víctima, de nacionalidad española e identificada como Puri, terminó entregándole 36 mil euros a un desconocido.

El caso fue expuesto en el programa de televisión "En el punto de mira", que relata estafas en las que delincuentes utilizan la identidad de personas famosas para engañar a sus víctimas. En el caso de Puri, incluso le prometió que vivirían juntos, viajarían al extranjero y que la llevaría a sus conciertos.

"Yo estaba enamoradísima de él, me sentía muy contenta", recordó. Puri, una mujer separada y madre de dos hijos, era admiradora del cantante: "Me escribía, me mandaba fotos y cuando se iba a dormir me daba las buenas noches y los buenos días por la mañana", relató.

El supuesto romance terminó en una millonaria estafa

La mujer reconoció que la encontró en un momento vulnerable: "Me hacía falta, tengo dos hijos y me veía muy sola".

Después de ganarse su confianza, el impostor comenzó a contarle que atravesaba dificultades económicas: "Me dijo que necesitaba dinero, que estaba tirado en la calle, que le habían cancelado la cuenta. Yo le mandé 1.500 euros y luego ya me empezó a pedir", contó.

La mujer terminó solicitando un préstamo para continuar enviándole dinero. En total, entregó 36 mil euros, equivalentes a más de $39 millones: "Mi ahorro de toda la vida se llevó. Me lo creí todo. Lo hice con buena fe y luego me di cuenta de que jugaron conmigo", reconoció.