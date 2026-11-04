Vive solo en pueblo abandonado para no pagar arriendo: Así es la vida de Fernando y cuánto gasta al mes

04 nov. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Fernando llegó a Benamira, un pequeño pueblo en España, con la idea de quedarse durante cuatro meses. Sin embargo, han pasado más de 17 años desde que llegó a vivir al lugar, donde pasa gran parte del año prácticamente solo.

Cuando se instaló, la localidad todavía tenía habitantes, pero con el paso del tiempo las personas comenzaron a mudarse a las ciudades.

Él, en cambio, decidió quedarse y convertir la casa familiar en su hogar, principalmente para evitar pagar un arriendo en una gran ciudad: "El gasto es 0 euros, como si fuese un okupa", indica.

Cuánto gasta al mes sin pagar arriendo

Fernando destina cerca de 40 euros a electricidad, entre 300 y 400 euros a comida y otros 300 a 400 euros a su automóvil, que necesita para trasladarse a su trabajo, ya que Benamira no cuenta con transporte público. Pese a esto, considera que tiene una ventaja con los traslados: "Yo tardo 15 minutos en ir a trabajar y volver. Y los de Madrid, pues hay algunos que tardan dos horas", explicó para el canal de YouTube de Diego Revuelta.

A esto se suman 50 euros por el teléfono móvil, ya que no tiene WiFi en su casa. Con estos gastos, sumándole otras cuentas, estima que "podría ahorrar, si me pongo estricto, 700 euros".

Su estilo de vida es simple; comienza su día a las 6:00 horas, cuando se levanta para ir a trabajar. Al regresar, aprovecha el entorno para salir a correr por el monte, leer y dedicarle tiempo a su huerto.

Asegura que la soledad no representa un problema en su vida cotidiana. "Trabajo de lunes a viernes y estoy en contacto con gente", concluyó.