Futbolista sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con arquero del Andorra

02 nov. 2026 - 18:15 hrs.

Un partido de la Segunda División de España terminó con un futbolista en estado grave y el encuentro suspendido. Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un violento choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, en los descuentos del compromiso.

El incidente ocurrió en el minuto 90+7, cuando ambos jugadores disputaron un balón aéreo en el círculo central. El guardameta impactó con el torso del atacante, quien cayó inconsciente sobre la cancha.

De Miguel recibió maniobras de reanimación en el terreno de juego y luego fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Según informó el Tenerife, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), estable dentro de la gravedad.

El término del partido

La emergencia obligó a detener el encuentro, correspondiente a la fecha 12 de LaLiga Hypermotion. Como el choque ocurrió en el tiempo añadido y no se reanudó el juego, el árbitro dio por terminado el compromiso con un empate 2-2.

Owono recibió tarjeta roja por la acción, mientras que De Miguel fue evacuado en ambulancia para recibir atención médica.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥



El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad.



Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital… https://t.co/woi30IEFR3 pic.twitter.com/ALAx1yVvuV — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 2, 2026

Los mensajes de apoyo a Jesús de Miguel

El FC Andorra, club al que pertenece Owono, manifestó sus buenos deseos a través de redes sociales: “Desde el FC Andorra queremos enviarle toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un fuerte abrazo para el jugador, su familia y el CD Tenerife”.

A los mensajes se sumaron clubes como Granada, Girona, Burgos, Mallorca, Castellón, Eldense, Real Valladolid y Sporting de Gijón. El Real Madrid también publicó un mensaje de apoyo: “Todo nuestro apoyo y mucha fuerza para Jesús de Miguel en estos momentos tan complicados. Desde el Real Madrid C. F. le deseamos una pronta recuperación”.