Beccacece vuelve a sonar para la Roja si Yunge gana la ANFP: el escenario que lo acerca y el conflicto que arrastra con Quilín

02 nov. 2026 - 15:19 hrs.

La elección del nuevo presidente de la ANFP todavía no se realiza, pero la pregunta por el próximo entrenador de la Selección Chilena ya condiciona la campaña. En ese escenario reapareció un nombre conocido en Juan Pinto Durán: Sebastián Beccacece.

Según el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases, el técnico argentino fue contactado y figura como opción para la banca de la Roja. Su nombre tomaría fuerza si Jorge Yunge resulta electo presidente del fútbol chileno. El propio Luvecce matizó el alcance del trascendido: "No hay nada formal por ahora", aunque aseguró que el trabajo del rosarino al mando de Ecuador convence en ciertos sectores.

El rumor tiene fecha de prueba: el jueves 19 de noviembre, cuando los clubes votarán entre las listas de Yunge y Jorge Uauy. Pero detrás del interés hay un antecedente que complica cualquier acercamiento y que se remonta a 2015.

Por qué el futuro de Beccacece en la Roja depende de la elección del 19 de noviembre

Las dos candidaturas quedaron oficialmente inscritas a comienzos de octubre. Uauy, presidente de Palestino, encabeza la lista que se presenta como opción de cambio. En ella figura como director Juan Tagle, expresidente de Universidad Católica. Yunge, actual secretario general de la ANFP y expresidente de Rangers de Talca, representa la continuidad de la administración de Pablo Milad, y lo acompaña José Luis Navarrete, exdirigente de Universidad de Chile.

El vínculo de Yunge con la banca de la Roja no es nuevo. En 2024 fue el encargado de conducir durante más de un mes las conversaciones con Ricardo Gareca, como reconstruyó RedGol. Por eso, la versión de Luvecce lo instala nuevamente como figura central en la elección del próximo seleccionador.

Milad, por su parte, ya había anticipado que no elegiría al nuevo técnico y que esa decisión quedaría en manos del directorio que asuma tras su salida en noviembre.

Manuel Pellegrini sigue siendo la primera carta de la ANFP

Aunque Beccacece vuelva a la conversación, el nombre que encabeza las preferencias en Quilín es Manuel Pellegrini. En julio, Emol recogió una publicación de El Mercurio según la cual el gerente deportivo de la Roja, Felipe Correa, tendría todo conversado con el técnico del Real Betis, a la espera del cambio de directiva.

El propio Pellegrini condicionó públicamente su eventual llegada a la renovación del directorio de la ANFP. Mientras tanto, Nicolás Córdova sigue como entrenador interino desde la salida de Gareca en 2025. Su cierre de ciclo está previsto para los dos amistosos de noviembre ante Colombia.

En ese tablero, Beccacece aparece como una alternativa de segunda línea, con un perfil distinto: un entrenador sin club, conocedor del medio chileno y con un proceso eliminatorio reciente.

El conflicto con la ANFP que Beccacece arrastra desde 2015

El principal obstáculo para un regreso no es deportivo. En noviembre de 2015, Beccacece dejó su cargo como ayudante técnico de la Roja para asumir en Universidad de Chile. Su salida terminó en una disputa con la ANFP de la época, a la que acusó de impedirle dejar la selección y a la que describió como una entidad en "colapso ético", según consignó El Mostrador.

El conflicto llegó a tribunales en más de una ocasión. En mayo de 2019, junto a Jorge Sampaoli y al preparador físico Jorge Desio, presentó una demanda contra la ANFP por cerca de 3.300 millones de pesos. La acción busca el reembolso de impuestos que, según el cuerpo técnico, la institución no pagó en su momento, y una indemnización por daño moral. El argumento de este último punto es que querellas presentadas por la ANFP los vincularon injustamente con el expresidente Sergio Jadue, según detalló Al Aire Libre.

Ese mismo antecedente fue el que, en junio de 2026, llevó al reportero de ESPN Christopher Brandt a desmentir un supuesto acuerdo entre la ANFP y el técnico. Brandt señaló entonces que el juicio con la Federación seguía en curso.

De campeón de la Copa América 2015 al Mundial 2026 con Ecuador

La relación de Beccacece con el fútbol chileno tiene también un capítulo de gloria. Como mano derecha de Sampaoli, formó parte del cuerpo técnico que conquistó la Copa América 2015, el primer título de la Roja adulta, disputado en Chile y definido el 4 de julio de 2015 ante Argentina en el Estadio Nacional.

Tras su paso por la U, construyó una carrera como primer entrenador. Su trabajo en Defensa y Justicia lo proyectó en Argentina, y en 2023 tuvo su primera experiencia europea en el Elche español. En agosto de 2024 asumió la selección de Ecuador y la clasificó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En la Copa del Mundo, la Tri avanzó como uno de los mejores terceros y quedó eliminada en los dieciseisavos de final. Cayó por 2-0 ante México el 30 de junio de 2026, en el Estadio Azteca. Con esa derrota terminó su contrato y la Federación Ecuatoriana confirmó que no continuaría.

Sin club desde julio: Junior de Barranquilla también lo sigue

Desde su salida de Ecuador, Beccacece no ha firmado con un nuevo equipo. Su nombre ha circulado en distintos mercados. El más reciente es Colombia: a fines de octubre, Noticias RCN informó que Junior de Barranquilla lo evalúa como reemplazo de Sebastián Viera para la temporada 2027, que incluye Copa Libertadores.

Esa competencia de ofertas también incide en los tiempos. Si la definición en Chile se extiende más allá de diciembre, el técnico podría comprometerse antes con un club.

Lo que puede pasar después del 19 de noviembre

El calendario está fijado. Primero, los clubes votarán entre Yunge y Uauy. Después se espera la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, que también deberá elegir autoridades. Recién entonces el nuevo directorio tendrá la atribución de nombrar al seleccionador que liderará el camino al Mundial 2030.

Si gana Yunge, Beccacece podría pasar del rumor a la lista corta, siempre que se despeje el frente judicial. Si gana Uauy, el escenario se reabre por completo. En ambos casos, la Roja cerrará el año como lo empezó: con un interino en la banca y la decisión de fondo en manos de las urnas de Quilín.

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