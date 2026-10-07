Nicolás Córdova tras el triunfo de La Roja: "Para nosotros era el salto cualitativo que teníamos que dar"

07 oct. 2026 - 04:12 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la trabajada victoria por 2 a 0 frente a México en Los Ángeles, el director técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, analizó en conferencia de prensa lo que dejó el cierre de la gira por Norteamérica. El estratega destacó la solidez táctica mostrada por el equipo y valoró el impacto de los jugadores más jóvenes del plantel.

El entrenador nacional enfatizó la capacidad del grupo para sostener la intensidad durante todo el compromiso, a diferencia de lo ocurrido en los duelos previos del periplo. "Hoy competimos unos 90 minutos, que era algo que les dije el otro día que era el salto cualitativo que necesitábamos dar para jugar este tipo de partidos contra este tipo de rivales. En ese sentido se dio un paso adelante", sostuvo Córdova.

El análisis táctico y el rendimiento de las figuras jóvenes

Respecto al esquema dispuesto en la cancha, con una línea de tres defensores y transiciones veloces, el DT explicó que la planificación se adaptó a las características del rival. "Tuvimos seis días para prepararlo. En el entretiempo les dije que esto es lo más parecido a un partido clasificatorio, jugando de visita y con estadio lleno. Inteligentemente salimos a defenderlo y a ganarlo", detalló.

Asimismo, tuvo palabras de elogio para Maximiliano Gutiérrez, autor del primer tanto tras una pared con Gonzalo Tapia. "Lo de Maxi a mí no me sorprende. Nosotros lo hicimos debutar en la fecha FIFA de septiembre, hace un año, contra Brasil. Ha ido creciendo y estoy contento por los que están jugando sus primeros partidos como titulares", afirmó.

El balance de la gira y lo que viene para La Roja

En cuanto al balance general del periplo por Norteamérica, que incluyó los cruces ante Canadá, Estados Unidos y México, Córdova defendió el proceso de recambio y la incorporación de nuevos nombres al universo de la Selección. "Seguimos creyendo en lo que estamos haciendo, en el proyecto de seguir dándoles partidos a algunos jugadores que necesitan este tipo de encuentros", puntualizó.

Finalmente, el seleccionador ya proyecta el cierre del año con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales. "Sabemos que Colombia es una muy buena selección y van a ser dos partidos muy complejos. Hay que prepararse muy bien, seguir insistiendo y seguir visualizando jugadores que puedan entrar a la Selección. Las puertas están superabiertas para todos", concluyó.