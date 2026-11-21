21 nov. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

Miles de aficionados a las mascotas promocionales se congregaron este sábado en una ciudad cercana a Tokio para conocer y saludar a más de 200 personajes de tamaño real que representan a localidades y empresas de todo el país.

En el país de Hello Kitty y Pokémon, las mascotas se utilizan para promocionar desde prisiones y compañías ferroviarias hasta negocios privados, y las más populares alcanzan un verdadero nivel de celebridad.

"Es la primera vez que vengo a un evento como este, así que estoy bastante emocionada", declaró a la AFP Yuriko Okamori, de 51 años, durante el encuentro anual.

La fiesta se celebra en la ciudad de Hanyu desde 2010 y este año fueron invitadas cerca de 220 mascotas, según los organizadores.

Sobre un escenario, un grupo de mascotas con forma de animales bailaba al ritmo de música pop mientras una multitud las grababa con sus teléfonos y acompañaba el espectáculo con aplausos.

AFP.

Cerca de allí, una popular mascota con forma de poni que representa a la prefectura de Gunma estaba rodeada de admiradores deseosos de tomarse fotografías, mientras una mascota felina era transportada en un carro para abrirse paso en la enorme multitud.

Shogo Dei, funcionario municipal encargado del evento, señaló que unas 80.000 personas asistieron a la reunión de dos días en 2025 y que los organizadores esperan una afluencia similar este año.

"Estos personajes que representan a distintas regiones forman parte de la cultura japonesa. Nuestro objetivo es contribuir a revitalizar las ciudades de todo Japón a través de estos personajes", declaró Dei a la AFP.

AFP.

Las mascotas japonesas pueden generar millones de dólares en ingresos cuando alcanzan el éxito, incluso sin el reconocimiento internacional de grandes marcas de propiedad intelectual, como Pikachu.

Otro personaje popular, Hikonyan, una mascota felina con casco de samurái asociada al castillo de Hikone, en el oeste de Japón, ha contribuido a atraer turistas a la zona.

El personaje recibió incluso unas 10.000 tarjetas de felicitación de Año Nuevo procedentes de todo Japón el pasado enero.

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