URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Siempre Juntos

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Meganoticias en la gira del Presidente Kast por Asia: Foco en relaciones económicas, diplomáticas e incluso de armamento

15 nov. 2026 - 09:38 hrs.

El mandatario ya está en Hanoi, Vietnam, donde se reunirá con las más altas autoridades de esa nación. Con el paso de los días visitará también China y Japón. Se destaca la participación nacional en el foro de la APEC.

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