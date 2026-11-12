Kast endurece postura por paro de camioneros y llama a despejar rutas: "No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación"
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El Presidente José Antonio Kast endureció su postura ante el paro de transportistas por el alza de combustibles e hizo un llamado a los manifestantes a despejar las rutas del país.
Sus dichos los emitió durante una actividad desde el Parque Metropolitano de Santiago, en donde anunció la creación de nuevos empleos en el sector turístico.
"No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación"
"¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No. ¿Y estamos en mesas de diálogo? Sí. El día de ayer tuvimos avances. Hoy día seguimos avanzando, pero tenemos que actuar todos unidos para que Chile despegue", señaló en su discurso.
Aludiendo a la creación de empleos, el mandatario aseguró que "el turismo está despegando (...) Esto se viene con todo, se viene bien para el turismo en Chile".
"Esperamos, con la ayuda de todos los chilenos, transportistas, comerciantes, mineros, agricultores, pescadores, que lo saquemos juntos adelante, pero no nos perdamos. Esto es entre todos, no unos contra otros", expresó.
En esa línea, pidió que "no volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable, y nadie puede estar sometido a eso".
Al término de su alocución, el jefe de Estado reiteró su llamado: "Esto es entre todos, no contra algunos. Asi que les pido a todos que empecemos a trabajar firme y constante por nuestra patria".
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