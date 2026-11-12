Pavez no descarta que Gobierno realice nueva propuesta a transportistas: "El ministro Quiroz se incorporará a estas decisiones"

12 nov. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo una conversación este jueves con Radio Infinita, en donde no descartó que el Gobierno esté abierto a realizar una nueva propuesta por el paro de camioneros.

En el marco de la tercera jornada de movilizaciones en el país, Pavez confirmó que el titular de Hacienda se suma a las negociaciones: "En un escenario en el cual se están revisando propuestas de distinto tipo, el ministro Quiroz se va a incorporar a estas decisiones".

¿Una nueva propuesta?

La autoridad indicó que "un Gobierno serio no va a negociar por la prensa. No les puedo decir cuáles serán las nuevas propuestas, pero el Gobierno está dispuesto a seguir conversando".

Consultado por los dichos del miércoles del biministro Claudio Alvarado, Pavez aclaró que él "nunca dijo que era la propuesta definitiva".

"Esta es una propuesta que va a beneficiar a los camioneros beneficiados y a todos los chilenos en la dimensión de poder hacer un esfuerzo para poder revertir a través de un proyecto de ley, que el alza que se hizo efectiva hoy pueda quedar sin efecto si tramitamos el proyecto y lo sacamos el día martes de la próxima semana", manifestó.

Finalmente, aclaró que el proyecto congela solo las alzas, y que si en el futuro hay bajas, estas se concretarán. "Si las condiciones del mercado hacen que el precio del diésel baje, esa baja se va a aplicar sin problemas. Lo que se va a congelar es el alza, por lo menos, hasta los primeros días de febrero".

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