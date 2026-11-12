La historia detrás del primer encuentro de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta: "Ella mucho no me pescaba"
- Por Vicente Guzmán
Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta repasaron su larga historia de amor, que comenzó hace más de 25 años, y contaron los inicios del romance.
La pareja recordó en un programa de Chilevisión cómo se conoció cuando ambos trabajaban en televisión. Sin embargo, mientras el periodista deportivo tiene muy presente aquel primer encuentro, Ivette reconoció que no lo recuerda.
El primer encuentro de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta
Según relató Solabarrieta, la primera vez que vio a quien hoy es su esposa fue en 1994, cuando ambos trabajaban en TVN. En ese entonces, él llegaba al canal para participar en la transmisión del Mundial de Estados Unidos.Ir a la siguiente nota
El periodista aseguró que quedó impactado al verla y recordó la impresión que le causó en ese momento. "Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida", habría pensado, según contó durante el programa.
Ivette, en cambio, no tenía el mismo recuerdo de aquel encuentro, algo que llevó a Solabarrieta a bromear con que ella lo negaba.
La cercanía entre ambos llegó un año después, cuando compartieron pantalla en un proyecto televisivo. Aunque Ivette estaba en una relación, se hicieron amigos. "Mucho no me pescaba, pero teníamos cierta amistad", recordó el relator deportivo.
¿Cómo comenzó su historia de amor?
Con el paso del tiempo, la relación entre ambos fue cambiando. Solabarrieta contó que, después de que Ivette terminara su pololeo, comenzó a conquistarla y que una de sus estrategias fue mostrarle sus habilidades para bailar.
Así comenzó una historia que se extendió por más de 25 años y que también ha tenido momentos complejos. Durante el programa, les pidieron definir su relación en una palabra.
El primero en responder fue Solabarrieta, quien eligió "paciencia". Ivette, en tanto, planteó una mirada distinta y aseguró que la palabra que mejor describe su vínculo es "amor".
"Amor, porque si fuera por paciencia yo no estaría aquí. No, creo que la paciencia en algún minuto se acaba. Se acaba por distintas circunstancias, como que uno puede, o sea, la paciencia creo que existe porque hay un gran amor", explicó la comunicadora.
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