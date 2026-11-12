Pescadores de Valparaíso se suman al paro de camioneros y reducirán actividades en Caleta Portales

12 nov. 2026 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

La crisis por el alto costo de los combustibles continúa sumando actores estratégicos en Chile. La mañana de este jueves, agrupaciones pesqueras del puerto de Valparaíso anunciaron oficialmente su adhesión a la movilización nacional iniciada por los camioneros, la cual cumple su tercera jornada consecutiva.

Específicamente, los trabajadores de la emblemática Caleta Portales —ubicada en la Avenida España, arteria clave que conecta Viña del Mar con Valparaíso— informaron que reducirán sus faenas a partir de este jueves.

Desde el gremio argumentan que el constante incremento en el precio de los combustibles ha golpeado con dureza al sector artesanal, disparando los costos de toda su cadena operativa, por lo que exigen al Gobierno medidas concretas para mitigar el impacto económico.

Bloqueos y cortes parciales de calles

Según lo informado por Emol, en la zona se han producido bloqueos en los ingresos al puerto, además de cortes parciales de calles. A esto se suman caravanas de manifestantes.

Por otra parte, la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) —que representa a cerca de 800 transportistas— inició la noche del miércoles una paralización indefinida.

Este jueves el gremio mantiene movilizaciones en las Rutas 68 y 78 en dirección al puerto de San Antonio, advirtiendo que el funcionamiento de las pymes del rubro está "seriamente comprometida".

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